Кража 22 млн у депутата: против модели из Казани дал показания чеченец «Тимур»

Против 24-летней модели из Казани Ольги Синтюрёвой, которую обвиняют в том, что она похитила 22 млн рублей из сейфа в апартаментах отеля Marriott у 49-летнего депутата ЛДПР Сергея Жигарева, дал показания уроженец Чечни Ибрагим Дудаев, ранее известный в СМИ как "Тимур". Об этом сообщается в телеграм канале "112".

Чеченца на днях задержали сотрудники правоохранительных органов, он рассказал, что казанская модель вышла на него через друзей. По ее словам, она была замужем за Жигаревым, ее муж уехал, забрав с собой ключ от сейфа (в нем лежали 22 млн рублей), а ей срочно нужны деньги. Дудаев вскрыл сейф, но общение его с Синтюревой на этом не закончилось. Синтюрева рассказывала ему, что муж ее избивает, в результате Дудаев вечером 8 июля избил депутата, когда тот был в автомобиле во дворе дома на улице Полины Осипенко в Москве. У депутата диагностировали черепно-мозговую травму.

После этого Сергей Жигарев обвинил модель и жителя Кавказа в том, что они украли у него деньги, в итоге модель задержали. Она, в свою очередь, рассказала, что хотела лишь взять в сейфе флешкарты с записями интимного содержания, которыми Жигарев мог бы шантажировать Синтюреву.

Свою вину девушка не признала, сейчас она находится под подпиской невыезде.

Напомним, ранее сообщалось, что Сергей Жигарев женат и воспитывает троих детей.