В Казани начали строить дом с парком на крыше для медитации

В Советском районе Казани на пересечении улиц Дружбы и Новаторов начали строить 22-этажный жилой комплекс с парком на крыше и "двором без машин", об этом сообщается на официальном портале мэрии.

На кровле здания будет оборудована озелененная территория с зонами для отдыха и медитации. Для автомобилей организуют гостевые парковки и многоуровневый подземный паркинг.

На сегодня завершается погружение свай и начат монтаж башенного крана. Предполагается, что строительство завершится в 2021 году.