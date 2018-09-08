В Татарстане член ОПГ «заработал» 3,6 млн рублей на Евровидении-2009

В Казани в Верховном суде РТ подтвердили приговор жителю Нижнекамска Айбулату Сабирзянову, который взял у знакомой 3,6 млн рублей якобы для выгодного вложения в строительство концертной площадки "Евровидение‑2009", но так и не вернул их. О вердикте суда сообщается на сайте суда.

В июне 2017 года Сабирзянов был приговорен Верховным судом РТ за преступления, совершенные в составе нижнекамской группировки "Вахитовские". Их обвинили в бандитизме, убийстве, похищении человека, разбое, незаконном приобретении и хранении оружия, а также в вымогательстве. От наказания за ряд преступлений Сабирзянов был освобожден от наказания за истечением срока давности, а за оборот оружия ему назначили 4 года колонии общего режима.

Уже после этого вердикта стало известно о новом уголовном деле - в 2009 году Сабирзянов в Москве предложил знакомой женщине вложить 3,6 млн рублей в строительство площадки для "Евровидения", та согласилась, так как ранее мужчина несколько раз брал у нее деньги в долг и вовремя возвращал. Сабирзянов вложил средства пострадавшей под проценты в фирму некоего человека по прозвищу Петрович, но таки не вернул деньги женщине. Та обратилась в правоохранительные органы.

В мае этого года в Нижнекамске суд приговорил мужчину за мошенничество к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимый подал апелляцию, но в итоге вердикт остался без изменений.