В КФУ нашли преподавателя, который 6 лет учил с поддельным дипломом

В Набережных Челнах завели дело на преподавателя местного филиала КФУ, который 6 лет преподавал с поддельным дипломом, об этом сообщили в прокуратуре города.

В 2012 году мужчина передал подложный диплом Камского Политехнического института по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство", выданный 07.07.1991 года, в отдел кадров вуза, в сентябре 2012 года он был принят на работу преподавателем.

В ходе проверки сотрудников ФСБ в Набережных Челнах преподаватель с поддельным дипломом был обнаружен, по факту использования заведомо подложного документа возбуждено уголовное дело.