Казань сегодня: смерть журналиста, Dodge с наркотиками и 5 вакансий

ProKazan.ru составил топ новостей за сегодня

В Казани на переправе в московском Dodge нашли 120 кг наркотиков

Под Казанью на переправе в Аракчино в автомобиле из Москвы нашли около 120 кг наркотиков, об этом сообщил народный корреспондент Prokazan.ru.

- Возле поселка Аракчино на съезде с парома при поддержке ГИБДД и СОБР 9 сентября в 10:20 была перехвачена крупная партия наркотиков. Двое 27-летних жителей Москвы перевозили наркотики в тайниках своего автомобиля Dodge. Чтобы обьехать пост на М7 "Малиновка" они решили поехать через паром, где их уже поджидали сотрудники полиции, - сообщили ProKazan.ru.

В Казани девочка пыталась спасти свою мать, повисшую на балконе. Все закончилось трагично

В Казани на улице Чуйкова накануне вечером погибла 27-летняя женщина, она висела на балконе своей квартиры, ее пыталась спасти ее дочь, но женщина сорвалась и погибла. Информацию из соцсетей подтвердил источник Prokazan.ru.

Женщина около 18 часов по неизвестным причинам повисла на балконе 7 этажа дома №71.

В Татарстане журналиста нашли мертвым в реке

В Елабужском районе Татарстана нашли мертвым 30-летнего журналиста Егора Орлова из Набережных Челнов, информацию из соцсетей подтвердил источник ProKazan.ru.

Предварительно, парень уехал 7 сентября на работу, после чего пропал. Он был объявлен в розыск, сегодня его автомобиль KIA Rio нашли в лесопосадке, а спустя некоторое время в реке нашли и труп челнинца.

5 вакансий в Казани, где в месяц можно зарабатывать от 100 тысяч до полумиллиона

ProKazan.ru узнал, какие профессии сейчас самые прибыльные и какую карьеру выбирать в ближайшие годы

Список самых «дорогих» карьерных предложений за прошедшее лето составили эксперты сайта hh.ru. Для этого проанализировали более 32 тысяч вакансий, размещенных прямыми работодателями Татарстана.

В Казани наказали трех участников митинга против пенсионной реформы

В Казани наказали трех участников несогласованной акции против повышения пенсионного возраста, об этом сообщили в пресс-службе Вахитовского суда.

Всего в суд поступило 9 материалов по пикетчикам, в отношении троих дела рассмотрены, их оштрафовали на 10 тысяч рублей.