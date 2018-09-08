5 судов за репосты. За какие картинки в соцсетях можно попасть за решетку?

ProKazan.ru собрал самые громкие и абсурдные судебные разбирательства из-за публикаций в соцсетях

На прошлой неделе Верховный суд России подготовил поправки в постановление о судебной практике по делам об экстремиземе. Судам порекомендуют учитывать контекст публикации, наличие и содержание комментариев, умысел автора или его отсутствие. ProKazan.ru изучил самые громкие и абсурдные судебные разбирательства из-за публикаций в соцсетях за последние пару лет по России. Почитайте, чтобы самим не оказаться на скамье подсудимых всего лишь за юмор.

1. До 5 лет тюрьмы за «сохраненки»

24-летнюю жительницу Барнаула Марию Мотузную обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Первый суд прошел 6 августа, разбирательство продолжается, а Мария уже значится в списке «опасных террористов» Росфинмониторинга. «ВКонтакте» она разместила «изображения с тематикой неприятия к лицам негроидной расы, а также отрицательного характера изображения священнослужителей». Например, крестный ход, участники которого идут по грязной разбитой дороге, с подписью «две беды России». Или картинка, где африканские дети решают математические задачи, с подписью «черная бухгалтерия». Дело на Марию завели по заявлению двух ее знакомых девушек, которых такие шутки якобы возмутили до глубины души. Марии теперь может грозить до 5 лет тюрьмы. Кто знал, что выражение «Мы ругаем Сталина, но кто написал миллионы доносов?» станет актуальным для виртуальной реальности.

2. Милонов в футболке, ты – в суде

Самым абсурдным пока стал суд по административному делу над жителем Чувашии Дмитрием Семеновым за репост фотографии Виталия Милонова. Депутат на фото запечатлен в футболке с лозунгом о православии, внесенном в список экстремистских материалов. Дмитрия Семенова оштрафовали на тысячу рублей, а потом… еще на столько же – уже за репост новости про суд над самим собой, где вновь упоминался злополучный лозунг. Самого Милонова за скандальную футболку не наказали.

3. Оскорбил верующих шуткой про «Игру престолов»

Уголовному преследованию подвергся 19-летний студент из Барнаула Даниил Маркин – за мемы, над которыми, по его словам, смеялись даже следователи. Однако описания в материалах дела получись до абсурда серьзными.

Даниил пережил уже несколько судебных заседаний, где отвечал на вопросы в духе «Крестили ли вас в детстве?». Следующее назначено на 15 октября.

4. Главу семьи лишили дохода за карикатуры

Уголовное дело за шутки про религию завели в августе на 38-летнего жителя Барнаула Андрея Шашерина по статье «Возбуждение ненависти или вражды ». Мужчина сохранил «Вконтакте» карикатуры. На одной из них священник, которому прихожанин признается в грехе поедания санкционных продуктов, накладывает на него епитимью и просит десять раз прочитать "Крым наш". На другой Иисус спрашивает у патриарха Кирилла, который час, намекая на дороговизну наручных часов главы РПЦ. Есть и просто фотография с церковью и развалившемся поблизости домом. Несмотря на то что изображения не внесены Роскомнадзором в список запрещенных материалов, к отцу пятилетнего ребенка пришли с обыском, изъяли всю технику и заблокировали банковские карты.

5. Несовершеннолетний «пропагандист»

Жителя Бийска в августе оштрафовали на 50 тысяч рублей за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» в интернете. При этом сам Максим Неверов – 16-летний школьник. «Вконтакте» он разместил несколько фото, где, как гласит протокол, изображены «молодые люди» и «полуобнаженные части тела».

В 2017 году и первой половине 2018-го в России практически каждый день возбуждалось уголовное дело, связанное с публикациями, лайками и репостами в социальных сетях.

Как картинка ляжет. Можно ли застраховаться от повестки за мемы?

Почему к одним пользователям соцсетей приходят с обысками, пока тысячи других без последствий смеются над теми же картинками на своих страничках – вопрос. Как и то, какой контент суд сочтет незаконным, а какой – нет. Но что-то все-таки можно сделать, чтобы записать вас в экстремисты было сложнее.

Можно закрыть от посторонних свою страницу, что не так давно разрешила администрация «Вконтакте». Но доносчик может найтись и среди ваших «друзей».

http://minjust.ru/ru/extremist-materials Вот официальный список экстремистских материалов в нашей стране, с которым можно сверить любимые картинки. Но он постоянно он растет, как и количество обвинененных в экстремизме россиян.

Лучше всего провести на странице ревизию и удалить сомнительный контент. В зоне риска – любые публикации о религии, национализме или фашизме, призывы к нарушению целостности страны или свержению власти находятся.