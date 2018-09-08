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«Не зря ли мы платим зарплату?». Наталью Фишман попросили привести в порядок Дома Культуры

"Не зря ли мы платим зарплату?". Наталью Фишман попросили привести в порядок Дома Культуры
16+
Фото: Инстаграм Натальи Фишман
В Казани впервые задумались о реконструкции не открытых общественных пространств, а закрытых - молодежных центров, домов культуры и подростковых клубов

Сегодня в IT-парке прошла пресс-конференция с участием помощницы президента РТ Натальи Фишман и министра молодежи РТ Дамира Фаттахова о стартовавшем в Казани архитектурном воркшопе МАРШ-2018. Они рассказали журналистам о планах «перезагрузить» подростковые клубы, которые, по их мнению, морально устарели. 

Чтобы найти ответ на вопрос, как должен выглядеть современный подростковый клуб, в IT-парке собрались 220 татарстанских специалистов разных специальностей — архитекторы, проектировщики, социологи. Они разделились на 7 команд, чтобы детально поработать над концепцией старых татарстанских клубов и дать им новую жизнь. 

Для каких объектов будут созданы концепции развития:
- ДК «Химиков», Казань
- Центр психологического пространства «Крылья», Казань
- Молодежный центр «НУР», Набережные Челны
- Молодежный центр, Альметьевск
- Подростковый клуб «Ровесник», Нижнекамск
- Муниципальное учреждение «Дворец молодежи», Бугульма
- Молодежный оздоровительный центр имени Губина, село Малая Бугульма

Министр молодежи рассказал, что в Татарстане довольно развитая инфраструктура клубов, но, к сожалению, мало востребованная среди молодежи. 

- У нас довольно большая сетка: 214 подростковых клубов, 29 крупных молодежных центра, 76 загородных лагерей. Но в них мы сталкиваемся с классическим набором секций: хореографическим коллективом, который сложился давным-давно, какой-то вокальной группой — абстрактной «Ивушкой», или подростки просто находятся в помещении клуба без какого-либо дела. Насколько данная инфраструктура актуальна для молодых людей, насколько востребована — серьезный вопрос, - заявил Фаттахов.

По словам министра, на этом воркшопе они должны найти ответ на вопрос: как должен выглядеть современный подростковый клуб, правильно ли используются их помещения, не зря ли выплачивается заработная плата сотрудникам.

- Нам важно заниматься теми объектами, которые еще не реконструировались. Этот воркшоп как раз должен дать ответ, с какими именно работами туда заходить. Как не ошибиться:  просто покрасить стены или делать что-то большее.

В свою очередь, Фишман просили обратить внимание на то, что мероприятие носит образовательный характер.

- В результате МАРШа появятся несколько концепций.  Но мы не побежим их сразу реализовывать, - отметила она.

Один из журналистов настойчиво пытался узнать стоимость работ по реконструкции подростковых клубов.

- Пока государственной программы нет, но мы очень надеемся, что она появится. Потому что когда руководству республике мы показываем хорошую работу, она получает поддержку и, соответственно, финансирование, - ответила Фишман.

- Я вас правильно понял, что у вас пока на это нет денег? - не унимался журналист.

- Нет, вы нас неправильно поняли. Отдайте, пожалуйста, микрофон следующему журналисту. Прежде, чем будет финансирование, должен быть сделан проект, - закончила диалог Фишман.

Нияз Гатауллин, 10.09.2018, 18:22
Тэги: Наталия Фишман, Урбанисты
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Комментарии

Димон10 сентября 2018, 18:46
Молодцы!
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Антонио10 сентября 2018, 19:17
Я бы тоже поучаствовал в процессе реконструкции, конечно.... когда финансирование получат...
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Денис10 сентября 2018, 19:17
Чиновников на кол!!!
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Горожанин10 сентября 2018, 19:22
Пилите, Шура, пилите-они золотые
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Железный Феликыс10 сентября 2018, 19:46
Фишман в переводе с немецкого рыба-мужик!
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Горожанин10 сентября 2018, 19:58
Неуемная женщина. Дайте Фишман ипхон без начинки, она сделает такой дизайн, что он будет популярнее модели 2038 года, даже если это просто пустая коробочка. Так я понял из "подростки просто находятся в помещении клуба без какого-либо дела" и "покрасить стены".
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