Экс-председатель правления банка «БТА-Казань» вышел на свободу

Бывший председатель «БТА-Казань» («Тимер Банк») Руслан Алимов вышел на свободу из казанской колонии №19, данную информацию подтвердил его адвокат Мидхат Курманов, передает «Казанский репортер».

Срок наказания был пересчитан с учетом пребывания Руслана Алимова в СИЗО, а также под домашним арестом в ходе следствия.

В 2017 году суд приговорил Алимова к трем годам заключения с отбыванием наказания в колонии поселения.

Напомним, в октябре 2014 года представители МВД по РТ сообщали, что Руслан Алимов, бывший председатель правления «БТА-Казань» подозревается в махинациях с векселями ЗАО «ФОН» и ООО «Альфаком», а именно в заключении от имени банка подложной сделки по покупке векселей на сумму $3,3 млн. Согласно предварительным выводам следствия, деньги ушли из «БТА-Казань» сначала на счет ООО «Север», которым руководил родственник подозреваемого, а затем в иные организации, открытые тем же родственником.