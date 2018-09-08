Обзор тендеров: новая трамвайная линия в Казани и нанесение дорожной разметки возле школ

Портал ProKazan.ru изучил сайт госзакупок и выбрал самые интересные тендеры недели

"Большое казанское кольцо" и 236 миллионов на трамвайные пути

Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Митрансе РТ разместило тендер на выполнение работ по объекту: "Большое Казанское кольцо". Это строящаяся кольцевая магистраль непрерывного движения в Казани.

Речь идет о строительстве трамвайных путей от Оренбургского тракта до улицы Мидхата Булатова. На прокладку участка длиной 2 км 172 метров из бюджета республики выделят 236,3 миллиона рублей. То есть 1 метр трамвайных путей обойдется примерно в 109 тысяч.

Завершить работы должны до 5 декабря 2019 года.

7,8 млн на содержание бесплатных туалетов

Вы никогда не задумывались над тем, в какую сумму обходится ваш поход в бесплатный общественный туалет? На сайте госзакупок появился тендер на трехмесячное обслуживание городских ватерклозетов.

Как выясняется, на содержание 36 туалетов из бюджета Казани потратят 7 миллионов 768 тысяч 104 рубля 82 копейки. Эти деньги пойдут на ежедневное мытье 133 унитазов, 32 писсуаров, чистку 99 раковин и так далее. В эту же сумму входит закупка 798 рулонов туалетной бумаги (в каждом рулоне 525 метров) и 132 литров жидкого мыла.

40 миллионов на подготовку Казани к зиме

Исполком Казани ищет организацию, которая займется зимой утилизацией снега на стационарных плавительных пунктах. На эти цели с 15 октября по 31 декабря из бюджета города выделят 40 миллионов рублей.

Судя по документам, приложенным к госзаказу, самыми затратными в этом плане стали Приволжский и Вахитовский районы. На вывоз снега из центра города потратят примерно половину всего бюджета — 17,9 млн рублей.

Возле школ и детсадов обновят разметку пешеходных переходов

Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Митрансе РТ разместило также тендер на выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения в местах концентрации ДТП и нанесению дорожной разметки.

До 12 ноября 2018 года в Казани должны установить 37 дорожных знаков и нанести 4039 метров бело-желтой разметки возле 104-х школ и детсадов. На эти цели из бюджета республики выделят 62,7 миллиона рублей.