СМИ перепутали Казань и Казахстан, опубликовав новость про беременного мужчину

Курьезный случай произошел не в столице Татарстана, а в Усть-Каменогорске

Сегодня новостные порталы "взорвала" новость о том, что 35-летнему житель Усть-Каменогорска, казанские врачи выдали заключение, в котором написали, что мужчина находится на последних месяцах беременности и у него даже обнаруживается шевеление плода в животе.

"Живот увеличен согласно срокам беременности, пошевеления ощущает", - цитируют СМИ якобы казанского врача.

В Казани эту новость, не проверив факты, опубликовали сразу несколько местных СМИ.

Портал ProKazan.ru нашел первоисточник новости и выяснил, что случай реальный, но произошел он не в Казани, а в Казахстане. Мужчина обратился в больницу из-за болей в животе, и врачи установили причину – беременность. История всплыла после того, как родственник пациента выложил в соцсетях выписку из медкарты.