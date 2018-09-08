Смертельное ДТП в Татарстане: иномарка сбила лошадь и перевернулась. Животное погибло.

В Татарстане вчера вечером произошло необычное ДТП. Как сообщили пользователи соцсетей, в Альметьевском районе «Форд Фокус» насмерть сбил лошадь.

За рулем иномарки находилась 53-летняя женщина. По предварительным данным, она превысила скорость и не успела вовремя среагировать, когда на дорогу неожиданно выбежала лошадь. Произошло столкновение. Удар был такой силы, что автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.

В результате ДТП животное погибло, 32-летнего пассажира «Форда» доставили в ближайшую больницу с травмой головы.