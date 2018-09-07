В Казани сотрудник колонии покончил с собой на караульном посту

Начата проверка

В Казани сегодня ночью в колонии №19 на улице Магистральная покончил с собой 22-летний сотрудник УФСИН, информацию источника ProKazan.ru подтвердили в ведомстве.

По предварительным данным, инцидент случился около 2 часов ночи, когда младший инспектор отдела охраны находился на караульном посту, рядом с его телом нашли табельное оружие.

Причиной суицида могли послужить семейные обстоятельства.

Отмечается, что погибший работал в УФСИН с 2017 года, по данному факту начата проверка.