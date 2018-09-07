В Татарстане в аэропорту пассажиры скрутили мужчину, вызвавшего на дуэль парня

В Набережных Челнах в аэропорту Бегишево в зоне международных вылетов накануне произошла драка между пассажирами, сообщает "Бизнес Online".

Пьяный мужчина подошел к парню, и вызвал того на "дуэль", махая перед ним руками и ногами. В итоге парень ударил мужчину, тот упал, попытался встать, но его скрутили два других пассажира.

Прибывшие полицейские задержали пьяного мужчину, он не успел на свой самолет, его супруга и ребенок улетели в Анталью без него. Сам рейс вылетел из аэропорта без задержек.