В Татарстане осудили водителя «скорой». Он столкнулся с Toyota, где громко играла музыка

Его признали виновным в нарушении Правил дорожного движения, но освободили от уголовной ответственности

В Бугульме в местном суде накануне осудили водителя станции скорой помощи местной ЦРБ Рената Хайбуллина, который попал в ДТП, перевозя пациента в тяжелом состоянии, мужчину признали виновным в нарушении Правил дорожного движения, но освободили от уголовной ответственности. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Напомним, авария произошла еще в декабре 2016 года. В "скорую", перевозившую пациента, на пересечении улиц Гафиатуллина и Красноармейская, врезалась Toyota Hilux, которая ехала на зеленый сигнал светофора, за рулем иномарки находился местный предприниматель Андрей Кудряшев. Всего в столкновении пострадало четыре человека, в том числе пешеход, находившийся рядом с ДТП, а у одного из врачей был диагностирован компрессионный перелом позвоночника.

Отмечается, что в течение года подсудимый проходил в качестве свидетеля, но в МВД затем пришли к выводу, что в аварии виноват водитель скорой, так как при проезде перекрестка не убедился в том, что ему уступают дорогу. Водитель иномарки же заявил, что правил дорожного движения он не нарушал, двигался на зеленый сигнал светофора, звукового сигнала не слышал, так как в салоне громко звучала музыка. На водителя скорой в результате возбудили дело по статье "Нарушение ПДД лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

В результате накануне судья признал Рената Хайбуллина виновным в нарушении ПДД, но так как в силу малозначительности уголовное дело не представляет общественной опасности, поэтому оно подлежит прекращению в связи с отсутствием состава преступления. Суд также признал за Хайбуллиным право на реабилитацию.