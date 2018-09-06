В Казани в СИЗО попытался покончить с собой заключенный, узнав о своей болезни

В Казани в СИЗО №2 попытался покончить с собой 37-летний осужденный из Йошкар-Олы, он узнал, что у него ВИЧ-инфекция. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

По предварительным данным, мужчина в 2017 году был осужден в Йошкар-Оле на 2 года лишения свободы по статье "Кража", в казанском СИЗО он находился проездом - из столицы Марий Эл в СИЗО Кировской области.

- Около полуночи 5 сентября его нашли в камере с многочисленными порезами на правой руке, ему была оказана медицинская помощь. Выяснилось, что он нанес себе травмы, узнав, что болен ВИЧ, - сообщили Prokazan.ru.

По данному факту проводится проверка.