Центробанк впервые за два года установил курс евро выше 80 рублей

Центробанк России установил официальный курс евро на уровне 80,35 рубля, сообщается на сайте регулятора. Последний раз официальный курс евро превышал отметку в 80 рублей 5 марта 2016 года.

Накануне курс рубля снизился на торгах Московской биржи. Тогда впервые с 11 апреля евро стал дороже 80 рублей, а доллар пробил отметку в 69 рублей.

Первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов заявил, что курс рубля сегодня недооценен из-за ожидания новой волны санкций. Он также отметил, что падение курса связано с нестабильностью на развивающихся рынках, среди которых Турция, ЮАР и Аргентина, отмечает РИА Новости.