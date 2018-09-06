В Татарстане возбудили дело из-за смерти беременной женщины после укола в магазине

В Заинске возбудили уголовное дело после смерти 26-летней женщины, которая на 9 месяце беременности умерла после посещения магазина, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Напомним, женщина 28 августа пошла в магазин за продуктами, но там ей стало плохо - сильно заболел живот, на место вызвали врачей "скорой", один из которых сделали ей укол обезболивающего. От госпитализации женщина отказалась и ушла домой. Там ей вновь стало плохо, врачи все-таки привезли ее с тромбоэмболией в больницу, где она спустя примерно полчаса умерла вместе с нерожденным ребенком.

- 5 сентября Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", - сообщили ProKazan.ru.

Ведется следствие.