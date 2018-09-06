Резня в челнинском подъезде: мужчина из ревности ударил ножом в горло подругу

В Набережных Челнах 44-летний мужчина перерезал горло 37-летней подруге в подъезде дома поселка ГЭС, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Около 12:30 жители дома услышали крики, выяснилось, что мужчина в ходе ссоры из-за ревности напал на женщину, ударив ее ножом в шею. От раны пострадавшая скончалась на месте.

Было возбуждено дело по статье "Убийство", подозреваемый был задержан. Отмечается, что у пары остался ребенок, на днях мальчику исполнилось 10 лет.

Источник фото

Подозреваемый в преступлении