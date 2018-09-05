В Казани покончил с собой глава отдела банковской компании. На место приехали все

В Казани накануне утром покончил с собой 34-летний глава отдела банковской компании "Сетевая рассчетная палата", на место происшествия - в квартиру дома по улице Блюхера, съехались ряд руководителей правоохранительных органов города, что несколько удивительно для "бытового" самоубийства. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Тело жителя Тюмени, проживающего в Казани, нашли около 10:00, к тому моменту он был мертв пару часов. На месте была найдена предсмертная записка, по данному факту начата доследственная проверка. Предварительно, никакого криминала в происшествии нет, - сообщили ProKazan.ru.

Отметим, на сайте банковской компании уточняется, что ее сотрудники занимаются расчетным обслуживанием юридических лиц и оказанием услуг физическим лицам по переводам денежных средств без открытия банковских счетов.