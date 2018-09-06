Афиша: бесплатно походить в кино, закрыть сезон в парках и послушать «Кровосток»

ProKazan.ru рассказывает, как не просидеть выходные дома

На этих выходных (8–9 сентября)

Фестиваль мусульманского кино (12+).

4–10 сентября, кинотеатр «Мир»; «Алмаз Синема ПОРТ» («Ривьера»).

В программу фестиваля отбираются лучшие фильмы отечественного и мирового кинематографа, призывающие к добру, миру и справедливости вне зависимости от вероисповедания автора. Фильмы идут весь день. Вход на кинопоказы бесплатный.

В парках:

Благотворительные ярмарки (0+)

8 сентября, с 10.00, парк им. Урицкого, «Континент» и Горкинско-Ометьевский лес

Соревнования по кросс-кантри (гонки на велосипедах на пересеченной местности) (0+)

8 сентября, с 11:00, Горкинско-Ометьевский лес

Детская велогонка «Обгоняйка» (0+)

9 сентября, с 9:00 до 18:00, парк «Крылья Советов»

Показы короткометражных роликов российских режиссеров о семейных отношениях, заботе друг о друге, дружбе и помощи людям (12+)

9 сентября, с 10:00, парк им. Горького

Праздник «День здорового образа жизни» (0+)

9 сентября, 15:00, парк «Крылья Советов»

На следующей неделе (13–16 сентября)

Закрытие летнего сезона в парках и скверах

Общественная экскурсия по окрестностям Черного озера (0+)

13 сентября в 18:00. Парк «Черное озеро»

Детский праздник (0+)

15 сентября в 12:00. Парк «Континент»

Образовательный IT-фестиваль (16+)

15 сентября в 10:00 - Горкинско-Ометьевский лес

Литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест» (0+)

15 сентября в 15:30. Сквер им. Аксенова

Большой турнир по флорболу (12+)

16 сентября в 15:00. Парк Горького

Концерт группы «Кровосток» (16+)

15 сентября, 19.00, клуб «Эрмитаж».