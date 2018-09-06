Афиша: бесплатно походить в кино, закрыть сезон в парках и послушать «Кровосток»

На этих выходных (8–9 сентября)
Фестиваль мусульманского кино (12+).
4–10 сентября, кинотеатр «Мир»; «Алмаз Синема ПОРТ» («Ривьера»).
В программу фестиваля отбираются лучшие фильмы отечественного и мирового кинематографа, призывающие к добру, миру и справедливости вне зависимости от вероисповедания автора. Фильмы идут весь день. Вход на кинопоказы бесплатный.
В парках:
Благотворительные ярмарки (0+)
8 сентября, с 10.00, парк им. Урицкого, «Континент» и Горкинско-Ометьевский лес
Соревнования по кросс-кантри (гонки на велосипедах на пересеченной местности) (0+)
8 сентября, с 11:00, Горкинско-Ометьевский лес
Детская велогонка «Обгоняйка» (0+)
9 сентября, с 9:00 до 18:00, парк «Крылья Советов»
Показы короткометражных роликов российских режиссеров о семейных отношениях, заботе друг о друге, дружбе и помощи людям (12+)
9 сентября, с 10:00, парк им. Горького
Праздник «День здорового образа жизни» (0+)
9 сентября, 15:00, парк «Крылья Советов»
На следующей неделе (13–16 сентября)
Закрытие летнего сезона в парках и скверах
Общественная экскурсия по окрестностям Черного озера (0+)
13 сентября в 18:00. Парк «Черное озеро»
Детский праздник (0+)
15 сентября в 12:00. Парк «Континент»
Образовательный IT-фестиваль (16+)
15 сентября в 10:00 - Горкинско-Ометьевский лес
Литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест» (0+)
15 сентября в 15:30. Сквер им. Аксенова
Большой турнир по флорболу (12+)
16 сентября в 15:00. Парк Горького