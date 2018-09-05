ОПГ из «нулевых». В Казани за похищение задержали трех членов группировки «Вторые горки»

В Казани задержали 23-летнего Вадима Зинченко, 18-летнего Динара Фатхуллина и 19-летнего Руслана Газизянова, которые, по версии правоохранительных органов, являются членами группировки "Вторые горки", они похитили 17-летнего студента местного автотранспортного техникума. Информацию источника ProKazan.ru подтвердили в Следственном комитете и УВД города.

В 2017 и 2018 годах подростки "путем морального давления и применения физической силы" заставляли детей воровать алкоголь и другие товары из магазинов, а также организовывали нападения на жителей города, требуя денег – в среднем до 30 тысяч рублей.

- 17 июня они напали на 17-летнего студента, вечером около дома №17 по проспекту Победы избили его, затем вывезли его в лесопосадку на улице Дубравной и стали вымогать 30 тысяч рублей. Подросток согласился на требования и попросил отвезти его домой. Члены группировки, увидев родителей парня, скрылись, - сообщили ProKazan.ru.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человек", подозреваемые были задержан, а спустя некоторое время также были установлены другие участники нападений, в том числе трое подростков.

Подозреваемые свою вину признали. Зинченко, Фатхуллин и Газизянов заключены под стражу.

- Полиция Казани просит всех, кто пострадал от противоправных действий молодых людей, обращаться в дежурную часть отдела БГП по Казанской зоне уголовного розыска МВД по Республике Татарстан, - отметили в УВД.

Сообщения можно оставить по телефонам: 523 68 49, 291 48 21. Или лично по адресу: Казань, Ибрагимова, 64.