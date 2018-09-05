В Казани собираются построить элитный дом престарелых за 1 млрд рублей

Участок для строительства уже найден

В Казани собираются построить элитный комплекс реабилитации пожилых людей, стоимость его возведения составит 1 млрд рублей. Об этом рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

- В Татарстане немало пожилых людей, которые проживают одни и нуждаются в уходе. Это будет своего рода санаторий, пансионат для пожилых людей с полным набором сервисов по уходу, медицинскому обслуживанию. Плюс элемент социализации, общения, - цитирует РБК слова Минуллиной.

Участок для строительства уже найден, на реализацию проекта, по предварительным оценкам, уйдет около 2 лет.

Первый подобный проект уже достраивается в Барнауле. Деньги вкладывает некая группа инвесторов из регионов России.

Кстати



В настоящее время в Казани действуют три дома престарелых. В поселке Дербышки действует дом-интернат для пожилых людей. Кроме того, в поселке Петровский Приволжского района находится частный дом престарелых "Гармония". Еще один дом престарелых, дом сестринского ухода "Завет", действует в Ново-Савиновском районе на проспекте Амирхана.



Впервые с идеей о строительстве резиденций для пожилых людей в 2012 году выступило Агентство стратегических инициатив.