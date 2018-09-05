«Ак Барс» дома проиграл «Витязю»

Казанский «Ак Барс» накануне дома уступил подмосковному «Витязю» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Гости уже к 13-й минуте матча вели в счете 2:0, но казанские хоккеисты восстановили равенство до перерыва.

В середине второго периода Федор Малыхин вывел казанцев вперед, а под занавес игрового отрезка 34-летний форвард «Витязя» Александр Семин поразил ворота Александра Шарыченкова – 3:3 после 40 минут игры.

В заключительной двадцатиминутке подмосковная команда снова завладела преимуществом после шайбы, заброшенной Борной Рендуличем. Окончательный счет в матче был установлен на последних минутах– шайба залетела в пустые ворота хозяев площадки.

Итоговый счет 3:5.

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов ответил на вопросы журналистов после матча против «Витязя».

– Было плохое начало, мы уже не первый раз плохо начинаем игру, даём сопернику преимущество, затем догоняем. Создали много моментов, должны были, конечно, забивать больше. И в то же время не допускать ошибки, которые мы допустили.