В Нижнекамске появились слепые массажисты

В Нижнекамска в скором времени появятся слепые массажисты, в местном медколледже открылись курсы для слепых и слабовидящих. Об этом сообщили в пресс-службе района.

Всего в группе учатся медицинскому массажу 12 человек, четверо из них абсолютно слепые. Их обучают по специальным "говорящим" книгам.

Для студентов обустроили специальный класс с тактильными надписями и доступной средой.

К слову, слепые массажисты ценились на Востоке с древнейших времен, это связано с повышенной чувствительностью рук, характерной для такого человека.