С видом на море, да еще и дешевле: какие квартиры за границей могут купить казанцы

ProKazan.ru узнал, где можно купить жилье на побережье по цене «однушки» на Квартале

1. Турция – современный ЖК с бассейном за 2,59 млн рублей

Турция – безусловный лидер по количеству предложений заграничного жилья для казанцев.

Эта квартира на 48 квадратных метров – в одном из самых популярных туристических районов Авсаллар. Здесь чистый пляж с мелким песком, кристальной водой и пологим берегом. В жилом комплексе бассейн и спа-центр, поплавать можно даже зимой.

2. Испания – 500 метров до пляжа за 2,9 млн рублей

Побережье Коста-Бланка, провинция Аликанте, курортный город Торревьеха. Кажется, больше не надо слов.

И все же: до моря и песчаного пляжа 500 метров, до национального парка – и того меньше, но с таким интерьером не зазорно и посидеть дома. А лучше на большой застекленной террасе с бутылочкой испанского вина.

3. Болгария – райский сад за 3,5 млн рублей

Квартира площадью 54 квадратных метра находится прямо на берегу Черного моря – в курортном комплексе закрытого типа «Райский сад».

Да и сам город Свети Влас с четырьмя тысячами населения отлично подходит для побега из мегаполиса. Предложения жилья в Болгарии мы нашли от 1,5 миллионов рублей. Кстати, налог на недвижимость в этой стране – самый низкий в Европе.

4. Черногория – потолки 6-метровой высоты за 5,9 млн рублей

Вариант хоть и не такой бюджетный, но все же дешевле элитных квартир в Казани.

«Двушка» в 42 квадратных метра располагается на верхнем этаже пятиэтажки посреди оливковой рощи. И все это на побережье Адриатического моря, которым можно любоваться из всех окон и с просторного балкона. Вдобавок – на первом этаже здания гараж с кондиционером и туалетом.

5. ОАЭ – пальмы под балконом за 6,5 млн рублей

В двухкомнатной квартире на 70 квадратных метров вся мебель и встроенная техника.

Одна только здешняя терраса больше, чем две кухни в «хрущевке». Под боком бассейн и частный пляж. А авторы объявления с радостью выменяют все это на участок в Анапе.