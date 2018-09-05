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С видом на море, да еще и дешевле: какие квартиры за границей могут купить казанцы

С видом на море, да еще и дешевле: какие квартиры за границей могут купить казанцы
16+
Фото: avito.ru
ProKazan.ru узнал, где можно купить жилье на побережье по цене «однушки» на Квартале

1. Турция – современный ЖК с бассейном за 2,59 млн рублей

Турция – безусловный лидер по количеству предложений заграничного жилья для казанцев.

Эта квартира на 48 квадратных метров – в одном из самых популярных туристических районов Авсаллар. Здесь чистый пляж с мелким песком, кристальной водой и пологим берегом. В жилом комплексе бассейн и спа-центр, поплавать можно даже зимой. 

 

2. Испания –  500 метров до пляжа за 2,9 млн рублей

Побережье Коста-Бланка, провинция Аликанте, курортный город Торревьеха. Кажется, больше не надо слов.

И все же: до моря и песчаного пляжа 500 метров, до национального парка – и того меньше, но с таким интерьером не зазорно и посидеть дома. А лучше на большой застекленной террасе с бутылочкой испанского вина.

 

3. Болгария – райский сад за 3,5 млн рублей

Квартира площадью 54 квадратных метра находится прямо на берегу Черного моря – в курортном комплексе закрытого типа «Райский сад».

Да и сам город Свети Влас с четырьмя тысячами населения отлично подходит для побега из мегаполиса. Предложения жилья в Болгарии мы нашли от 1,5 миллионов рублей. Кстати, налог на недвижимость в этой стране – самый низкий в Европе.

4. Черногория – потолки 6-метровой высоты за 5,9 млн рублей

Вариант хоть и не такой бюджетный, но все же дешевле элитных квартир в Казани.

«Двушка» в 42 квадратных метра располагается на верхнем этаже пятиэтажки посреди оливковой рощи. И все это на побережье Адриатического моря, которым можно любоваться из всех окон и с просторного балкона. Вдобавок – на первом этаже здания гараж с кондиционером и туалетом.

 

5. ОАЭ – пальмы под балконом за 6,5 млн рублей

В двухкомнатной квартире на 70 квадратных метров вся мебель и встроенная техника. 

Одна только здешняя терраса больше, чем две кухни в «хрущевке». Под боком бассейн и частный пляж. А авторы объявления с радостью выменяют все это на участок в Анапе. 

ProKazan.ru, 06.09.2018, 06:55
Тэги: Топы и рейтинги
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Комментарии

Горожанин05 сентября 2018, 18:28
Зачем это надо было рассказывать? Теперь все будут лапать мои хрустальные мечты, так? >:>
0
2
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American05 сентября 2018, 18:30
В Сирии дешевле, еще посмотрите в Сомали, Судане, Афганистане, если поближе, то в Таджикистане. Удивитесь приятно ценам! Статья ни о чем, и никому не нужная!
1
1
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Горожанин06 сентября 2018, 07:51
В ответ на комментарий пользователя
В Сирии дешевле, еще посмотрите в Сомали, Судане, Афганистане, если поближе, то в Таджикистане. Удивитесь приятно ценам! Статья ни о чем, и никому не нужная!
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Ну почему же ненужная. Наверняка есть желающие инвестировать в недвижимость. Если оценить всю прибыль от сдачи, например, жилья в Турции, и налога и пр. расходов на ее содержание, наверняка это окажется выгоднее, чем сдавать за 15 несчастную однушку в Казани
0
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Лиза06 сентября 2018, 08:00
Какие шикарные двуспальные кровати .8-*
0
0
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