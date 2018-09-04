Казань сегодня: убийство подруги сотрудника ОМОН, клон Элвина Грея и глава СК

ProKazan.ru составил топ новостей за сегодня, 5 сентября

СМИ: глава СК по Татарстану возглавит Следственный комитет в Москве, его выбрал Бастрыкин

Глава Следственного комитета по Татарстану генерал-лейтенант юстиции 48-летний Павел Николаев, вероятно, возглавит Главное следственное управление Следственного комитета по Москве. Об этом сообщает РБК.

Предложение занять должность Николаеву сделали на прошлой неделе, назначение, скорее всего, произойдет в середине месяца — после 14 сентября ожидаются ключевые кадровые решения по силовым ведомствам.

Подозреваемый в убийстве подруги в Казани сотрудник ОМОН: она сама выпала из окна

В Казани 27-летний Марат С., работающий в ОМОНе, подозреваемый в убийстве 22-летней подруги, рассказал, что она сама выпала из окна. Об этом сообщает "Татар информ"

Убийство после ссоры из-за ревности случилось ночью 1 сентября, по предварительным данным следствия, подозреваемый выкинул девушку с одного из верхних этажей, она скончалась на месте. Но по словам самого подозреваемого, девушка в тот вечер была у него в гостях, они поссорились, и она сама выпала из окна.

Под Казанью на поле, где будут строить «мегапечь», установили молитвенный столб с иконой

Также активисты прочитали молитву, чтобы строительство мусоросжигательного завода никогда не состоялось

В Зеленодольском районе Татарстана на поле, где собираются построить мусоросжигательный завод, активисты против его строительства установили молитвенный столб и прочитали массовую молитву. Об этом сегодня ProKazan.ru сообщили сами активисты.

Синдром «Ласкового мая». Элвин Грей решил создать свой клон на татаро-башкирской эстраде?

На татаро-башкирской эстраде набирает популярность новый артист - VILLI, он же Вильдан Шамсутдинов. И все бы ничего, но он вызывает много негодования у поклонников одного из самых популярных и успешных певцов двух республик - Элвина Грея. Пользователи соцсетей заметили: VILLI очень похож на Радика Юльякшина своим образом и манерой исполнения.

В Казани суд вернул экс-владельцу обувной фабрики «Спартак» особняк в Боровом Матюшино‍

В Казани Арбитражный суд Татарстана вернул владельцу казанской обувной фабрики "Спартак" Райхату Гарипову особняк площадью 740 кв. м. в Боровом Матюшино на улице Прибрежная, 10 с земельным участком. Об этом сообщает "Коммерсант".