В Казани задержали 19-летнего парня, который в подъезде потрогал 11-летнюю девочку

В Казани задержали 19-летнего рабочего из Узбекистана, который, по предварительным данным, трогал за интимные места 11-летнюю девочку в подъезде своего дома по улице Адоратского. Информацию подтвердил источник Prokazan.ru.

- Около 15 часов 4 сентября подозреваемый приставал к девочке, совершая насильственные действия сексуального характера. Парень был задержан приехавшими полицейскими, - сообщили ProKazan.ru.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.