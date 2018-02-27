В Татарстане прокуратура заявила о «системных нарушениях» чиновников

В Татарстане зафиксированы системные нарушения чиновниками федерального законодательства, об этом сообщили в прокуратуре республики.

В первом полугодии этого года на 24% увеличилось число жалоб жителей Татарстана на действия и решения органов местного самоуправления, обоснованными признан 21% поступивших обращений.

Чаще всего чиновники допускают следующие нарушения: непредоставление письменного ответа на обращение, несоблюдение требований закона о 30-дневном сроке рассмотрения обращений, неуведомление граждан о перенаправлении обращения в другой орган, нарушения при ведении личного приема граждан.

В общей сложности, при анализе практики рассмотрения обращений представители прокуратуры выявили 589 нарушений. К дисциплинарной ответственности привлекли 241 должностное лицо по итогам проверок. А 67 должностных лиц привлечены по административным статьям.

Напомним, ранее прокуратура Татарстана внесла представление правительству республики из-за отсутствия акта в сфере организации отдыха и оздоровления детей относятся, его необходимо будет принять. На сегодня в Татарстане отсутствует акт, устанавливающий порядок исполнения федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", его отсутствие может повлечь нарушение прав неопределенного круга лиц на получение надлежащих услуг в сфере организации отдыха и оздоровления детей.