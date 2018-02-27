Жители Татарстана в 8 раз‍ сократили расходы на благотворительность

В Татарстане средний размер пожертвований на благотворительность с банковских карт сократился более чем в 8 раз — с 1 600 до 191 рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные национальной системы платежных карт.

Несмотря на снижение размера пожертвований Татарстан включили в пятерку российских регионов с наиболее активно участвующим в благотворительности населением, у жителей республики формируется "привычка регулярно участвовать в благотворительных проектах, разумно сокращая сумму одного пожертвования".

При этом число переводов в пользу благотворительных фондов по сравнению с 2017 годом увеличилось на 22%.

В целом жители Поволжья перечисляют деньги организациям по защите животных и охране окружающей среды, а также пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных катастроф.

Напомним, ранее читатели ProKazan.ru за 5 дней собрали 820 тысяч на лечение девушки, умирающей от рака. Лилия Нуруллина вылетела в Турцию для дальнейшего лечения онкологии. Семья планирует продолжать сбор средств. В течение двух недель Лилия будет проходить радиотерапию. За это время семья надеется все же получить поддержку благотворительных фондов и продолжить сбор средств для того, чтобы затем пройти иммунотерапию: клиника не предоставляет рассрочку на лечение, а иммунотерапию нужно оплачивать перед лечением, или хотя бы, оплатить половину ее стоимости.