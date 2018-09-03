В Татарстане нашли водоем из токсичных отходов‍

В Альметьевском районе Татарстана нашли токсичный водоем, который был создан из отходов с цеха производства химпродуктов. Об этом сообщили в Татарской природоохранной прокуратуре.

Озеро было найдено на территории садового товарищества "Клен", виновным в его появлении оказалось местное предприятие "Таграс-Химсервис". Отходы из цеха сливали в низменность, где они копились, пока не превратились в искусственный водоем с токсическим содержимым.

В результате отходы второго класса опасности загрязнили 425 квадратных метров почвы, ущерб был оценен в 1,5 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов", озеро было ликвидировано.