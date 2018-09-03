В Казани полиция оцепила остановку «Площадь Свободы»

Сегодня в Казанской Ратуше откроется форум по межкультурному диалогу с участием Минтимера Шаймиева

Сегодня утром сотрудники полиции оцепили остановку «Площадь Свободы» возле здания кабмина РТ. Там обнаружена подозрительная сумка.

На место прибыли кинологи с собаками. Как сообщил ProKazan.ru начальник отдела по работе со СМИ МВД по РТ Максим Костромин, на месте обнаружена сумка с личными вещами.

В пресс-службе УВД Казани прокомментировали, что оцепление связано в мероприятием от мэрии. Сегодня в Казанской Ратуше откроется форум по межкультурному диалогу под эгидой госсоветника РТ Минтимера Шаймиева.