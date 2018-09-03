На трассе М-7 в Татарстане появится восемь автобусных остановок

На автодороге М7 «Волга» в Пестречинском районе Татарстана установят 8 автобусных остановок. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на начальника «Волго-Вятскуправтодора» Илдара Мингазова.

Работы закончатся уже в этом году. Также будут обустроены переходно-скоростные полосы и установлено электроосвещение на 834-м, 842-м, 850-м и 853-м километрах.

- Есть отдельная программа по обустройству остановочных павильонов. Мы реагируем на просьбы и обращения жителей, которые подсказывают, где нужны остановки. В Пестречинском районе большая интенсивность движения, есть населенные пункты, поэтому наличие автобусных остановок необходимо. Но мы не только устанавливаем новые остановочные павильоны, еще и делаем пешеходно-скоростные полосы для безопасности, дорогу расширяем, устанавливаем освещение. В этом году программа реализуется, и мы планируем ее продолжать, – цитирует издание Илдара Мингазова.