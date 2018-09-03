В России могут установить минимальную цену на пиво

Росалкогольрегулирование планирует обсудить с Минфином вопрос введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво. Об этом в интервью агентству РИА Новости рассказал глава ведомства Игорь Алешин.

- Ко мне уже обращались участники пивоваренного рынка с предложениями по введению МРЦ. Поэтому мы будем всесторонне изучать этот вопрос и выносить его на обсуждение в Минфине, — сказал он.

В августе 2017 года две из крупнейших компаний на российском табачном рынке обратились к правительству России с предложением ввести единую минимальную розничную цену на сигареты. По утверждению производителей, из-за отсутствия МРЦ рынок активно наполняется дешевыми нелегальными сигаретами из стран ЕАЭС по цене 30-50 рублей за пачку.

С 20 августа в России выросла минимальная розничная цена водки крепостью меньше 40 градусов. Теперь она привязана к цене 40-градусного напитка — 205 рублей за поллитра. Это уже привело к подорожанию 37-38-градусной водки на девять рублей и 38-39-градусной на четыре рубля.