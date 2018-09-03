Топ городов, в которых россияне чувствуют себя обеспеченными. Казани должно быть стыдно

В каких городах России люди чувствуют себя бедными, а в каких – обеспеченными: рейтинг 150 городов

Как проходило исследование

В этом году три города-миллионера: Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург – попали в десятку лучших в рейтинге 150 городов, а Казань оказалась на 50-м месте. Такие результаты аналитики портала недвижимости Domofond.ru получили в результате исследования, в котором приняли участие более 60 тысяч человек по всей России.

Участникам опроса предложили оценить утверждение: «Моего ежемесячного дохода достаточно для комфортного проживания; меня устраивают стоимость товаров в магазинах у дома, тарифы на коммунальные услуги и другие виды расходов» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Средний балл по стране составил 4,3 при максимальных 10 баллах.

10-ка лучших

10 городов, жители которых меньше других удовлетворены соотношением доходов и стоимости жизни

Всего 5,7% участников всероссийского опроса полностью уверены в том, что их ежемесячного дохода достаточно для комфортной жизни. В среднем по стране соотношение дохода и стоимости жизни респонденты оценили очень низко: на 4,3 балла из 10 возможных.

Удовлетворенность соотношением доходов и стоимости жизни в городах-миллионерах