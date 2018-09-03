Наверх
В Татарстане священника отстранили от служения за советы женам смотреть "порно" с мужьями
14:47, сегодня25
В Зеленодольске из ветхих "Полукамушек" сделают престижный французский бульвар
18:07, сегодня
Казанцам будут делать прививки около станций метро
17:10, сегодня11
Туроператор «Натали Турс» закрылся после 26 лет работы
16:45, сегодня3
Как казанским родителям оторвать детей от гаджетов и пробудить в них тягу к знаниям
Путин пообещал помочь выпускнику из Нижнекамска. Он пожаловался на ситуацию с военкоматом
16:24, сегодня6
В Татарстане заключенных наказали за нацистские татуировки
15:59, сегодня8
В Казани суд узаконил приговор главе местного «Газпром трансгаз». Он умер еще в июле
15:22, сегодня8
«Островки безопасности» для детей и пожилых людей появились в Казани
Казань попала в сотню самых вонючих городов России
13:59, сегодня22
В России некоторые банкоматы перестали принимать купюры в 5 000 рублей‍
12:48, сегодня7
Прокуратура предупредила правительство Татарстана о недоработке в законе
11:32, сегодня9
Как молодым казанским семьям стать счастливыми родителями здорового ребенка
Дочь депутата Госдумы от Татарстана купила особняк за 2,8 млрд рублей в Англии
11:02, сегодня70
Власти Казани показали, что считать центром города
10:45, сегодня12
В Татарстане водитель пинком выкинул с дороги пешехода. Это попало на видео
10:17, сегодня25
Доктор, преподаватель и блогер: у казанской сети центров «Биомед» новый Главный врач
В казанском ЖК "Салават Купере" дольщики свернули палаточный городок
09:51, сегодня10
Нападающий «Динамо» потерял сознание на матче с «Ак Барсом»‍. Его клуб проиграл
09:12, сегодня3
В Татарстане беременная женщина умерла после укола в магазине
08:59, сегодня21
27 августа в Казани Том Сойер проведет лекцию и расскажет как заработать денег
К январю 2019 года в Казани отремонтируют 6 лифтов на надземных пешеходных переходах
07:00, сегодня15
В Казани потеплеет до +24 градусов
06:40, сегодня1
Казанский речпорт: рубка капитана как машина времени, матросы без тельняшек и кальянщики
20:45, 03.09.201834
Как это работает: татарстанский завод воды "Живой ключ"
Казань сегодня: новые пляжи, смерть с 6 этажа и трущобы
19:59, 03.09.20185
В Казани девушку из ревности выкинули с 6 этажа: она погибла на месте
17:35, 03.09.201842
Видео с забегом покупателей в ликвидируемом MediaMarkt в Казани набрало тысячи просмотров
16:54, 03.09.201824
Смартфон в школу: 10 ситуаций, когда гаджет пригодится в школе
В новую школу в "Салават Купере" набрали сразу 10 первых классов
16:32, 03.09.201828
В Казани на плавку снега в этом году потратят 40 млн рублей
16:10, 03.09.201822
В Казани нашли повешенной молодую маму
15:41, 03.09.20183
В Казани на сотрудников подросткового центра реабилитации возбудили два уголовных дела
15:10, 03.09.20187
Банковские гарантии Ак Барс Банка стали доступны клиентам системы «Держава Онлайн»
15:05, 03.09.20183
В Казани авто полиции въехало под "Газель"
14:46, 03.09.201834
В Казани парень несколько месяцев насиловал девочку, угрожая убить ее мать: его осудили
14:25, 03.09.201821
Руководство казанской фабрики «Спартак» заподозрили в преднамеренном банкротстве‍
13:50, 03.09.201811
Топ-5 самых красивых террас и балконов в Казани
13:26, 03.09.201811
В России предупредили о росте стоимости хлеба‍
12:54, 03.09.201836
В Нижнекамске сняли на видео бегающего по улице страуса
11:58, 03.09.201812
В Казани могут появиться новые пляжи: у Центра семьи "Казан" и на Кабане
11:10, 03.09.201826
Вони больше не будет: в Казани очистные сооружения накрыли куполами
10:13, 03.09.201840
СМИ: первый электробус "Камаз" в Москве сломался в первом рейсе‍, перевозя мэра
09:59, 03.09.201822
В России на дорогах собираются поставить динамические знаки‍
09:32, 03.09.201812
В Казани на неофициальных пляжах летом утонули 9 человек
09:29, 03.09.20186
В Татарстане сотрудники ГИБДД открыли огонь по машине, чтобы остановить пьяного подростка
09:17, 03.09.201818
Конкурс ProKazan.ru и Виферон: пришлите рисунок и выиграйте до 5 тысяч рублей
09:00, 03.09.20184
СМИ: ВСМ из Москвы могут не достроить до Казани из-за нехватки денег
08:55, 03.09.201833
В Казани сносят трущобы на Назарбаева: дома разбирают по кирпичику
07:20, 03.09.201851
Сегодня в Казани ожидается +22 градуса
06:20, 03.09.2018
Завтра в трех районах Казани не будет света
18:02, 02.09.201812
Рустам Минниханов прилетел в Киргизию
17:33, 02.09.201818
Как работает автоломбард
16:46, 02.09.2018
В Татарстане на трассе М-7 столкнулись грузовик и «легковушка»: погиб один человек
16:37, 02.09.20187
В Татарстане точки общепита за нарушения оштрафовали на 1,2 млн рублей
15:28, 02.09.20182
В Казани прошел очередной митинг против повышения пенсионного возраста
14:36, 02.09.2018115
В Татарстане «Лада» врезалась в ВАЗ с прицепом: один человек погиб, трое пострадали
12:19, 02.09.20186
В Татарстане иномарка насмерть сбила идущего по трассе пешехода
11:58, 02.09.20185
В Татарстане сохранят все пенсионные льготы
11:27, 02.09.201860
Какие двери для террасы выбрать
11:08, 02.09.2018
Минниханов открыл скульптуру «Каракуз» в Альметьевске
10:46, 02.09.201823
В Татарстане задержали геймера, который убил свою жену
10:15, 02.09.201830
«Давно такого позора не было»: «Ак Барс» крупно проиграл СКА в матче за Кубок открытия
09:15, 02.09.201811
В Казани состоятся довыборы в Госсовет РТ
08:31, 02.09.201819
Сегодня в Казани будет без осадков и +23 градуса
07:01, 02.09.2018
Под Казанью образовалась многокилометровая пробка
17:38, 01.09.201812
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

В Зеленодольске из ветхих «Полукамушек» сделают престижный французский бульвар

В Зеленодольске из ветхих "Полукамушек" сделают престижный французский бульвар
16+
8 домов в историческом квартале останутся жилыми, остальные отдадут под музеи и кафе

Исторический квартал Зеленодольска, получивший в народе имя «Полукамушки», дождался реконструкции. К апрелю 2019 года на улице Энгельса появится "Французский бульвар" - возле восьми исторических зданий построят тротуар и разобьют цветники.

Реконструкция исторических домов начнется в октябре этого года. Компания-застройщик взяла месяц на подготовку проектной документации по каждому зданию, после чего приступит к строительным работам. Фундаменты домов укрепят, деревянные этажи обновят, но главное: подведут инженерные сети. В это трудно поверить, но живя в центре Зеленодольска, жители "Полукамушек" ходили в туалет на улицу.

-  Дома первой линии останутся жилыми. Живущим в них 52 семьям предложили на полгода перебраться к родственникам или на съемные квартиры, - рассказал порталу ProKazan.ru руководитель пресс-службы мэрии Зеленодольска Денис Анисимов. -Деревянные надстройки полностью разберут, чтобы собрать заново из современных материалов.

Метраж жильцам планируют сохранить прежний и, возможно, даже увеличить его за счет коридора, так как в каждой квартире появится санузел.

В рамках реконструкции исторического квартала на этом участке улицы Энгельса появится благоустроенный тротуар. Он станет первым этапом благоустройства "Французского квартала", в дальнейшем здесь могут появиться малые архитектурные формы и цветники.

- Мы будем придерживаться концепции, которую разработали совместно с рабочей группой из дизайнеров и архитекторов, - рассказал главный архитектор Зеленодольска Юрий Герасимов. - В оставшихся полукаменных домах планируем открыть музеи, магазинчики, кафе и другие общественные заведения.

О сроках реализации второго этапа благоустройства говорить пока рано: город ищет инвесторов, готовых вложиться в развитие исторического квартала.

В качестве примера реконструкции квартала городские власти приводят 130-й квартал Иркутска

В качестве примера реконструкции квартала городские власти приводят 130-й квартал Иркутска

Рамиль Бикмуллин, 04.09.2018, 18:07
Тэги: Зеленодольск
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин04 сентября 2018, 18:38
Дай Бог, чтобы реальность ненамного отличалась от проектов
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 5
Голосовать
Голосов: 6
Голосовать
Голосов: 186
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
E-mail главного редактора (сотрудничество): j.potekhina@prokazan.ru
Предложить свою новостьНаш партнер
Редакция газеты «Город» +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7-987-401-71-27, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7-937-288-93-93, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru