В Зеленодольске из ветхих «Полукамушек» сделают престижный французский бульвар

8 домов в историческом квартале останутся жилыми, остальные отдадут под музеи и кафе

Исторический квартал Зеленодольска, получивший в народе имя «Полукамушки», дождался реконструкции. К апрелю 2019 года на улице Энгельса появится "Французский бульвар" - возле восьми исторических зданий построят тротуар и разобьют цветники.

Реконструкция исторических домов начнется в октябре этого года. Компания-застройщик взяла месяц на подготовку проектной документации по каждому зданию, после чего приступит к строительным работам. Фундаменты домов укрепят, деревянные этажи обновят, но главное: подведут инженерные сети. В это трудно поверить, но живя в центре Зеленодольска, жители "Полукамушек" ходили в туалет на улицу.

- Дома первой линии останутся жилыми. Живущим в них 52 семьям предложили на полгода перебраться к родственникам или на съемные квартиры, - рассказал порталу ProKazan.ru руководитель пресс-службы мэрии Зеленодольска Денис Анисимов. -Деревянные надстройки полностью разберут, чтобы собрать заново из современных материалов.

Метраж жильцам планируют сохранить прежний и, возможно, даже увеличить его за счет коридора, так как в каждой квартире появится санузел.

В рамках реконструкции исторического квартала на этом участке улицы Энгельса появится благоустроенный тротуар. Он станет первым этапом благоустройства "Французского квартала", в дальнейшем здесь могут появиться малые архитектурные формы и цветники.

- Мы будем придерживаться концепции, которую разработали совместно с рабочей группой из дизайнеров и архитекторов, - рассказал главный архитектор Зеленодольска Юрий Герасимов. - В оставшихся полукаменных домах планируем открыть музеи, магазинчики, кафе и другие общественные заведения.

О сроках реализации второго этапа благоустройства говорить пока рано: город ищет инвесторов, готовых вложиться в развитие исторического квартала.

В качестве примера реконструкции квартала городские власти приводят 130-й квартал Иркутска