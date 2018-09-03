Казань сегодня: смерть беременной, проповедник с порно и дочь депутата

Prokazan.ru составил топ новостей за сегодня

В Татарстане священника отстранили от служения за советы женам смотреть «порно» с мужьями

В Татарстане в городе Болгар протоиерея Владимира Головина временно отстранили от служения, такое решение было принято из-за его эпатажности. Об этом сообщается на сайте епархии.

В епархии посчитали неподобающими для сана священника его "совет смотреть непристойные фильмы тем женщинам, чьи мужья их смотрят", "публичное пастырское консультирование женщин о выборе фасона нижнего белья", идею "воспевания богослужебного гимна во время близости с супругой" или, например, сравнение военного подвига с самоубийством.

В Татарстане беременная женщина умерла после укола в магазине

В Заинске скончалась 26-летняя женщина, которая на 9 месяце беременности умерла после посещения магазина, информацию из Сети подтвердили в Следственном комитете.

Женщина 28 августа пошла в магазин за продуктами, но там ей стало плохо - сильно заболел живот, на место вызвали врачей "скорой", один из которых сделали ей укол обезболивающего.

От госпитализации женщина отказалась и ушла домой. Там ей вновь стало плохо, врачи все-таки привезли ее в больницу, где она умерла вместе с нерожденным ребенком.

В казанском ЖК «Салават Купере» дольщики свернули палаточный городок

В жилом комплексе "Салават Купере" дольщики 11-го квартала свернули палаточный лагерь под стенами стройки, об этом они сообщили в соцсетях.

Дом 11/1 должен был сдаться еще в 2015 году, но его сдача переносилась 5 раз.

Дочь депутата Госдумы от Татарстана купила особняк за 2,8 млрд рублей в Англии

31-летняя дочь депутата Госдумы России от Татарстана Рината Хайрова Эльсина купила особняк в 35−40 км от центра Лондона за £22 млн, то есть стоимостью примерно в 2,8 млрд рублей. Об этом сообщают британские издания Daily Mail и The Times, передает "Бизнес Online".

В доме, расположенном в Уэнтворте, на юге графства Суррей, имеются 10 спален, 15 ванных комнат и два лифта (по другим данным - 6 спален и 7 ванных), собственный кинотеатр, бассейн и винный погреб. Есть в доме также бильярдная, спа и массажный кабинет. В подземном гараже особняка может свободно разместиться 6 машин. Особняк окружен собственным садом площадью 3 акра (1,2 гектара).

В Казани суд узаконил приговор главе местного «Газпром трансгаз». Он умер еще в июле

В Казани в Верховном суде Татарстана сегодня узаконили приговор, вынесенный в июле 68-летнему Илгизяру Галееву, которого признали виновным в получении взяток. При этом подсудимый скончался еще в конце июля - из-за проблем с сердцем.