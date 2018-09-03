Туроператор «Натали Турс» закрылся после 26 лет работы

Проработавшая 26 лет на туристическом рынке компания "Натали Турс" закрылась 4 сентября. Из единого федерального реестра туроператоров исключили трех юридических лиц, с помощью которых она работала: это "Панорама Тур", "Агентство путешествий "Натали" и «"Туроператор Натали Турс".

- После приостановки продаж (4 июля) компанией оказано услуг клиентам по авиаперевозке и визовому оформлению более чем на 700 миллионов рублей, что, к сожалению, лишь частично покрывает полученные авансы. Приносим клиентам и партнерам глубочайшие извинения и просим за дальнейшими компенсациями обращаться в "Ингосстрах", — говорится в сообщении.

Напомним, весомой частью клиентов компании были жители Татарстана. Все началось с того, что туроператор начал отменять чартерные перелеты в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию, Ираклион. Причина - недостаточная загруженность рейсов, из-за чего компания несет убытки, а также подешевевший рубль и подорожавшее авиационное топливо.

После этого появились сообщения о долгах компании перед контрагентами, их размер составляет около $1 млн. Затем компания начала аннулировать все подтвержденные туры своих клиентов с 4 июля 2018 года по 30 сентября 2018 года включительно.

Три юрлица компании были застрахованы в "Ингосстрахе" на 150 миллионов рублей. Страховщики заявили, что готовы начать выплачивать компенсации сразу после того, как "Натали Турс" объявит о закрытии.