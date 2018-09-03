Путин пообещал помочь выпускнику из Нижнекамска. Он пожаловался на ситуацию с военкоматом

Президент России Владимир Путин пообещал помочь выпускнику из Нижнекамска Андрею Кобелеву, который пожаловался на проблемы с военкоматом, об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин встретился с победителями международных олимпиад, вопрос ему задал и житель Нижнекамска.

- Я химик из Нижнекамска, поступаю в МГУ на химфак. И в связи с этим мне пришлось столкнуться с военкоматом недавно, просто банально туда явиться. И это натолкнуло меня на разные бюрократические неудобства, которые, возможно, в таких достаточно отдалённых районах существуют. Огромное неудобство в том, что нужно решить какие то вопросы в военкомате, потом приехать в Москву, при поступлении их решить здесь. Если я не решил их там, мне придётся, допустим, возвращаться туда и делать их там. В общем, есть много очень бюрократических неудобств. Как Вы считаете, вообще реально ли с ними бороться в достаточно отдалённых районах? – спросил Андрей.

Владимир Путин признался, что проблемы действительно существуют, но есть вещи, которые пока невозможно решить удалённым способом, хотя всё больше и больше расширяем возможности «электронного правительства». В дальнейшем также планируется его развивать.

Глава правительства также рассказал о том, что для талантливых ребят в службе в армии планируется создать научные роты.