МегаФон + Elari KidPhone 3G: самый быстрый интернет для первых детских часов с Алисой

МегаФон и Elari запускают акцию в салонах продаж и интернет-магазине: при покупке умных детских часов Elari KidPhone 3G клиент получает в подарок месяц связи бесплатно на тарифе «Включайся! Пиши». Акция до 30 сентября

Elari KidPhone 3G – это первые в мире детские часы-телефон, с которыми можно общаться как с человеком благодаря Алисе от Яндекса! В нее уже сейчас заложена масса полезных для ребенка возможностей и фишек, с которыми он сможет развиваться и которые точно не дадут ему заскучать. Алисе можно задать любой вопрос, сыграть с ней в игру «Города», «Зоология», «Угадай число», и др.; попросить рассказать сказку или анекдот, обменяться комплиментами, и даже просто поболтать – и это лишь малая часть ее возможностей! Со временем образовательный и развивающий функционал Алисы в KidPhone 3G будет расширяться, над этим уже работают Elari вместе с другими партнерами Яндекса. При этом команда Яндекса специально адаптировала Алису под KidPhone 3G – в ее «арсенале» нет контента, неприемлемого для ребенка.



Гаджет будет полезен и родителям. KidPhone 3G поможет обеспечить безопасность детей: с помощью часов можно посмотреть местоположение ребенка на карте, позвонить ему по аудио- или видеосвязи, обменяться сообщениями в голосовом чате и многое другое.





С тарифом «Включайся! Пиши» от МегаФона такие требовательные к скорости мобильного интернета функции, как Алиса и видеозвонок, будут работать как часы. По данным компании Ookla у МегаФона самый быстрый мобильный интернет в России по результатам 7,9 млн замеров пользователей Speedtest. При покупке часов Elari KidPhone 3G в салонах компании и интернет-магазине клиент получает месяц связи бесплатно на тарифе «Включайся! Пиши». Стоимость часов составит 6999 рублей.



Появление у нас в продаже умных детских часов Elari - это еще одна услуга для семьи в нашей экосистеме сервисов. Каждая наша услуга для семьи строится на безопасности абонента и его близких, предлагая современные технологические средства: «Родительский контроль», «Детский интернет», «Радар», - прокомментировал Кирилл Шибанов, генеральный директор «МегаФон-Ритейл».



«Мы рады сотрудничать с такими дальновидными партнерами как «МегаФон-Ритейл», которые первыми увидели потенциал наших новых часов и начали работу по реализации этого проекта. Мы уверены, что и первый месяц продаж, когда часы буду доступны только в розничной сети и интернет-магазине МегаФона, и в дальнейшем абоненты МегаФона - и не только - будут впечатлены реально прорывным функционалом для детей и родителей, которым обладают Elari KidPhone 3G, благодаря талантливым командам из Elari и Яндекса, плотно сотрудничавшим на протяжении нескольких месяцев» - прокомментировал ЙосефЗакс, основатель Elari.



С 29 августа Elari KidPhone 3G можно заказать на shop.megafon.ru, а с 3 сентября часы, вместе со специальным тарифом, включающим месяц связи в подарок, в течение месяца эксклюзивно доступны в сети салонов МегаФона по всей России.

* Материал предоставлен партнером

* Срок акции до 30 сентября