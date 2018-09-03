В Казани суд узаконил приговор главе местного «Газпром трансгаз». Он умер еще в июле

В Казани в Верховном суде Татарстана сегодня узаконили приговор, вынесенный в июле 68-летнему Илгизяру Галееву, которого признали виновным в получении взяток. При этом подсудимый скончался еще в конце июля - из-за проблем с сердцем.

Илгизяр Галеев был задержан в Казани перед новым годом, по версии следствия, он получил взятку в 160 тысяч рублей за согласование документации на пуск газа в частные жилые дома в селе Высокая Гора.

Суд признал Галеева виновным в 11 эпизодах получения взятки от руководителя и соучредителя ООО "РегионГаз 16" Ильхама Рахимова на общую сумму в 1 млн 156 тыс. рублей, 8 эпизодах коммерческого подкупа от директора казанской фирмы по строительству инженерных коммуникаций ООО "Универсал-Строй" Вахита Загирова на сумму 688 тыс. рублей и одном эпизоде по взятке от руководителя ООО "Прометей" Фоата Халиуллина на 162 тыс. рублей.

Обвиняемого оштрафовали на 5,5 млн рублей, ему запретили на 2,5 года занимать руководящие посты в коммерческих организациях.

Адвокат подсудимого, также как и прокуратура решили обжаловать приговор в вышестоящем суде. Однако Верховный суд оставил в силе предыдущий приговор, теперь наследникам остается либо и дальше оспаривать решение, либо платить 5,5 млн рублей штрафа за умершего родственника, отмечает "Бизнес Online".