Казань попала в сотню самых вонючих городов России

Казань попала в сотню плохо пахнущих городов России, рейтинг по доле респондентов, которые обеспокоены запахом и загрязнением воздуха рядом со своим домом, был опубликован на портале недвижимости Domofond.ru.

Столица Татарстана в рейтинге занимает 62-е место, Нижнекамск — 88-е место, Набережные Челны — 99-е и Альметьевск — 100-е. Всего в опросе приняли участие более 61 тысячи человек со всех регионов страны, им задавали вопрос, беспокоит ли их запах от свалок и мусоросжигательных заводов.

Первое место в рейтинге самых плохо пахнущих городов занял подмосковный Волоколамск (100% респондентов ответили утвердительно на вопрос о запахе), а среди городов, жители которых не сталкиваются или редко сталкиваются с подобной проблемой, первое место заняла Тюмень — 88,9%.

Напомним, накануне стало известно, что в Казани на территории биологических очистных сооружений установили специальные купола за 573 млн рублей, которые позволят избавить город от сильного неприятного запаха. Окончание работ по пуску очистительного оборудования планируется в октябре 2018 года, сейчас на объектах ведется его отладка.