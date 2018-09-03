В России некоторые банкоматы перестали принимать купюры в 5 000 рублей, все из-за того, что на прошлой неделе производитель популярных банкоматов NCR предупредил кредитные организации о массовом вбросе в банкоматы фальшивых купюр. Об этом газете «Ведомости» сообщили сотрудники двух крупных банков. Вброс, по их данным, затронул только старые банкоматы, у которых нет современных устройств для проверки банкнот.

В связи с этим многие кредитные организации вместо долгой перенастройки программного обеспечения решили временно не принимать в уязвимые банкоматы банкноты такого номинала.

Общую сумму ущерба из-за возникшей проблемы собеседники газеты назвать затруднились (инкассированы еще не все банкоматы). Однако речь в данном случае, по их оценкам, идет о нескольких миллионах рублей убытков на банк.

Теперь мошенников, как указал в беседе с изданием один из источников газеты, поймать будет сложно. В кассе фальшивые купюры перемешиваются с настоящими, поэтому определить, на какую карту они были зачислены, непросто. Для того чтобы выявить злоумышленников, сотрудникам правоохранительных органов придется по меньшей мере отсматривать записи с видеокамер.