Власти Казани показали, что считать центром города

Постановление было опубликовано в сборнике документов мэрии

В исполкоме Казани показали границы центра города, постановление было опубликовано в сборнике документов мэрии.

Управление архитектуры и градостроительства исполкома будет принимать и рассматривать предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории.

Контроль над исполнением постановления будет исполнять замруководителя исполкома Радик Шафигуллин.

Напомним, ранее президент РТ Рустам Минниханов заявил, что в центре Казани больше не будут строить высотные здания, об этом он сообщил накануне на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях.