В Татарстане водитель пинком выкинул с дороги пешехода. Это попало на видео

В Нижнекамске водитель автомобиля пинком выкинул водителя, который кинул вслед другому водителю некий предмет, видеозапись появилась в соцсетях.

Инцидент случился 2 сентября, на улице 50 лет Октября в сторону сквера Лемаева, на пешеходном переходе его пропустил водитель Toyota. Когда иномарка поехала, пешеход бросил вслед какой-то предмет.

Это возмутило одного из водителей, который остановился, отвел мужчину на обочину и пинком выкинул его на тротуар. После этого водитель уехал.