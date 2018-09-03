Нападающий «Динамо» потерял сознание на матче с «Ак Барсом»‍. Его клуб проиграл

Хоккеисту минского "Динамо" Андрею Костицыну накануне стало плохо перед началом третьего периода игры чемпионата КХЛ с казанским "Ак Барсом", он потерял сознание прямо на скамейке запасных. Бригада "скорой" увела игрока в раздевалку и оказала первую помощь. Об этом сообщает "Бизнес Online".

По ходу третьего периода он вернулся на лед.

- У меня произошел спазм в том месте, где была травма до этого. Сейчас самочувствие отличное, - заявил он после игры.

"Динамо" проиграл со счетом 0:2.