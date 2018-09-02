Казанский речпорт: рубка капитана как машина времени, матросы без тельняшек и кальянщики

Репортаж ProKazan о работе Казанского речного порта

Казанский речной порт - один из транспортных узлов Казани, обеспечивающий развлекательные, пассажирские, а также грузовые перевозки по рекам России. Речной порт Казани находится недалеко от места слияния рек Кама и Волга. Пристань имеет федеральное значение. ProKazan.ru побывал в речном порту и посмотрел на его работу изнутри.

Утром на речной трамвайчик спешат дачники. Бабушки с корзинками и сумками-тележками спешат занять удобные места на палубе. Их встречает руководитель судна Владимир - он сегодня заменяет капитана.

Всего на судне три командира. Руководят они по очереди. Капитан в первые сутки, затем его на сутки сменяет механик, и на третьи еще один помощник. Хоть общее руководство капитан и не оставляет, руководит всем дистанционно.

В рубке капитана как нигде ощущается время. Никакой тебе электроники. На панели управления - старые прозрачные рычаги с розочкой, обмотанные изолентой, маленькие тумблеры с лампочками, черно-белые датчики и православный крест. Судно 1984 года, но Владимир говорит, что трамвайчик еще молодой.

- Каждому кораблю нужно внимание. Неважно, какого года выпуска, главное, как за ним смотрят. А проверки мы проходим постоянно.

За всеми движениями кораблей следят диспетчеры. Ни одно судно не придет и не уйдет из порта без разрешения диспетчера. Четыре человека дежурят сутками, фиксируя каждое действие корабля в журнал. За всем они наблюдают из своего диспетчерского пункта. Каморка потрепанная, но просторная.

Как добавил директор порта Владимир Ярмаков, все корабли проходят ежегодный осмотр. Плюс раз в пять лет каждое судно проходит еще более полную проверку. Например, дефектация корпуса, когда измеряют толщину корпуса. Если вдруг сталь оказывается тоньше хотя бы на миллиметр нормы, кораблю меняют корпус.

На корабле в обязательной форме только капитан либо его заместитель. Матросы привыкли ходить в обычной одежде. Интересно, что они не носят тельняшки, отдавая этот атрибут одежды военно-морскому флоту.

Вообще Речной порт оставляет неоднозначное впечатление. Огромное современное здание отчего-то зарастает травой, маленькие здания и вовсе издалека могут показаться хозяйственными строениями. Сквер рядом зарастает. А упомянутые диспетчеры вынуждены бегать из своей “вышки” в синий биотуалет.

- Мы хотим, чтобы порт был привлекательным как объект отдыха. Все делаем своими силами, например, зеленую зону выделили, постелили газон, высадили цветы. Но в целом обновления порта пока не предвидится. Жаль, у нас все субсидируется, обновили жд-вокзал, аэропорт, выделяются деньги на метрополитен, а речпорт остается, - говорит Владимир Ярмаков.

Тем не менее руководство ведет переговоры с мэрией об изменении транспортной системы на привокзальной площади. Отрегулировать ее так, чтобы площадь была с ограниченным доступом для автомобилей. Чтобы первые полчаса были бесплатными, остальное время - платным.

- Есть проблема, конкретно в этом году активизировались кальянщики. После 5-ти приезжают, оккупируют эту площадь, заставляют все машинами, курят кальян. Вместе с кальяном у них идет употребление алкоголя. После них тут такое, что приходится каждый день убираться.

На следующий год руководство речпорта планирует установить терминалы, для того, чтобы можно было купить билеты, не подходя к кассе. Правда, приобрести такой билет можно будет только за полную стоимость, льготы в таком случае не будут действовать. Разрабатывается также возможность приобретения билетов в Интернете.

- Сейчас чтобы купить билет на речную прогулку, нужно ехать либо в речпорт, либо в офис. Сейчас прорабатывается установка программы “Билеты онлайн”. Пока непонятно, когда это будет введено, но в любом случае, сегодняшнее время это требует.