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Казанский речпорт: рубка капитана как машина времени, матросы без тельняшек и кальянщики
20:45, сегодня
Казань сегодня: новые пляжи, смерть с 6 этажа и трущобы
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В Казани девушку из ревности выкинули с 6 этажа: она погибла на месте
17:35, сегодня18
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«Островки безопасности» для детей и пожилых людей появились в Казани
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15:41, сегодня
Как молодым казанским семьям стать счастливыми родителями здорового ребенка
В Казани на сотрудников подросткового центра реабилитации возбудили два уголовных дела
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В Казани авто полиции въехало под "Газель"
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Доктор, преподаватель и блогер: у казанской сети центров «Биомед» новый Главный врач
В Казани парень несколько месяцев насиловал девочку, угрожая убить ее мать: его осудили
14:25, сегодня19
Руководство казанской фабрики «Спартак» заподозрили в преднамеренном банкротстве‍
13:50, сегодня10
Топ-5 самых красивых террас и балконов в Казани
13:26, сегодня5
27 августа в Казани Том Сойер проведет лекцию и расскажет как заработать денег
В России предупредили о росте стоимости хлеба‍
12:54, сегодня28
В Нижнекамске сняли на видео бегающего по улице страуса
11:58, сегодня12
В Казани могут появиться новые пляжи: у Центра семьи "Казан" и на Кабане
11:10, сегодня21
Смартфон в школу: 10 ситуаций, когда гаджет пригодится в школе
Вони больше не будет: в Казани очистные сооружения накрыли куполами
10:13, сегодня31
СМИ: первый электробус "Камаз" в Москве сломался в первом рейсе‍, перевозя мэра
09:59, сегодня22
В России на дорогах собираются поставить динамические знаки‍
09:32, сегодня12
«Манго Телеком» представила сервис сквозной аналитики
В Казани на неофициальных пляжах летом утонули 9 человек
09:29, сегодня5
В Татарстане сотрудники ГИБДД открыли огонь по машине, чтобы остановить пьяного подростка
09:17, сегодня18
Конкурс ProKazan.ru и Виферон: пришлите рисунок и выиграйте до 5 тысяч рублей
09:00, сегодня4
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В Казани сносят трущобы на Назарбаева: дома разбирают по кирпичику
07:20, сегодня41
Сегодня в Казани ожидается +22 градуса
06:20, сегодня
Идеи для e-commerce*: как сэкономить на доставке и расширить географию продаж
Завтра в трех районах Казани не будет света
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Рустам Минниханов прилетел в Киргизию
17:33, 02.09.201817
В Татарстане на трассе М-7 столкнулись грузовик и «легковушка»: погиб один человек
16:37, 02.09.20187
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В Казани прошел очередной митинг против повышения пенсионного возраста
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В Татарстане «Лада» врезалась в ВАЗ с прицепом: один человек погиб, трое пострадали
12:19, 02.09.20186
В Татарстане иномарка насмерть сбила идущего по трассе пешехода
11:58, 02.09.20185
В Татарстане сохранят все пенсионные льготы
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Минниханов открыл скульптуру «Каракуз» в Альметьевске
10:46, 02.09.201820
В Татарстане задержали геймера, который убил свою жену
10:15, 02.09.201829
«Давно такого позора не было»: «Ак Барс» крупно проиграл СКА в матче за Кубок открытия
09:15, 02.09.201811
В Казани состоятся довыборы в Госсовет РТ
08:31, 02.09.201819
Сегодня в Казани будет без осадков и +23 градуса
07:01, 02.09.2018
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На перекрестке улиц Чуйкова-Мусина «Газель» протаранила Hyundai и врезалась в столб
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График отключения горячей воды в Казани на сентябрь: ProKazan.ru публикует список домов
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В Казани экстренно сел самолет, летевший из Когалыма в Москву
13:42, 01.09.201819
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10:53, 01.09.201819
С сегодняшнего дня казанцам не рекомендуется посещать городские пляжи
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В первый день осени в Казани ожидается гроза и шквалистый ветер
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В Интернет "утекли" изображения новых айфонов, которые презентуют только 12 сентября
17:00, 31.08.201816
В сентябре запускается прямой авиарейс между Казанью и Тегераном
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Последнее слово Апокалипсиса, которого судят в Казани за пощечину: "Бог вам судья"
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"Работы выполнены на 90 процентов": в Казани отремонтировано 26 дорожных объектов
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Казань сегодня: новые пляжи, смерть с 6 этажа и трущобы

Казань сегодня: новые пляжи, смерть с 6 этажа и трущобы
16+

В Казани сносят трущобы на Назарбаева: дома разбирают по кирпичику

Власти Казани приступили к сносу аварийных домов на улице Назарбаева. Четыре корпуса под единым адресом уже начали разбирать по кирпичику. Об этом сообщил читатель ProKazan.ru.

В Казани девушку из ревности выкинули с 6 этажа: она погибла на месте

В Казани 22-летнюю девушку выбросили с 6 этажа дома, она погибла на месте. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

По предварительным данным, 1 сентября около 3 часов ночи в доме по улице Космонавтов девушка поссорилась с 28-летним возлюбленным.

В Казани авто полиции въехало под «Газель»

В Авиастроительном районе Казани полицейский автомобиль заехал под «Газель», информация о ДТП появилась в соцсетях.

По предварительным данным, водитель полицейского авто не соблюдал дистанцию, в результате чего и произошло столкновение. Информации о пострадавших пока нет.

В Казани могут появиться новые пляжи: у Центра семьи «Казан» и на Кабане

В Казани в следующем году могут появиться новые пляжи, в частности,  у Центра семьи "Казан", на озерах Средний и Нижний Кабан, об этом стало известно сегодня на совещании в мэрии. Подобным образом власти намерены бороться с неофициальными пляжами.

Вони больше не будет: в Казани очистные сооружения накрыли куполами

В Казани на территории биологических очистных сооружений установили специальные купола за 573 млн рублей, которые позволят избавить город от сильного неприятного запаха. Об этом рассказал гендиректор МУП "Водоканал" Андрей Егоров.

Окончание работ по пуску очистительного оборудования планируется в октябре 2018 года, сейчас на объектах ведется его отладка.

A. Nabiullin, 03.09.2018, 19:59
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин03 сентября 2018, 20:21
Nabiullin, фамилия у тебя соответствует тому, как ты мыслишь.
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