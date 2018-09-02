Казань сегодня: новые пляжи, смерть с 6 этажа и трущобы

В Казани сносят трущобы на Назарбаева: дома разбирают по кирпичику

Власти Казани приступили к сносу аварийных домов на улице Назарбаева. Четыре корпуса под единым адресом уже начали разбирать по кирпичику. Об этом сообщил читатель ProKazan.ru.

В Казани девушку из ревности выкинули с 6 этажа: она погибла на месте

В Казани 22-летнюю девушку выбросили с 6 этажа дома, она погибла на месте. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

По предварительным данным, 1 сентября около 3 часов ночи в доме по улице Космонавтов девушка поссорилась с 28-летним возлюбленным.

В Казани авто полиции въехало под «Газель»

В Авиастроительном районе Казани полицейский автомобиль заехал под «Газель», информация о ДТП появилась в соцсетях.

По предварительным данным, водитель полицейского авто не соблюдал дистанцию, в результате чего и произошло столкновение. Информации о пострадавших пока нет.

В Казани могут появиться новые пляжи: у Центра семьи «Казан» и на Кабане

В Казани в следующем году могут появиться новые пляжи, в частности, у Центра семьи "Казан", на озерах Средний и Нижний Кабан, об этом стало известно сегодня на совещании в мэрии. Подобным образом власти намерены бороться с неофициальными пляжами.

Вони больше не будет: в Казани очистные сооружения накрыли куполами

В Казани на территории биологических очистных сооружений установили специальные купола за 573 млн рублей, которые позволят избавить город от сильного неприятного запаха. Об этом рассказал гендиректор МУП "Водоканал" Андрей Егоров.

Окончание работ по пуску очистительного оборудования планируется в октябре 2018 года, сейчас на объектах ведется его отладка.