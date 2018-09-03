К январю 2019 года в Казани отремонтируют 6 лифтов на надземных пешеходных переходах

Городские власти, похоже, нашли в бюджете Казани 14 миллионов рублей на ремонт подъемников, расположенных в подземных и надземных переходах. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

До 30 января 2019 года специалистам предстоит восстановить, отремонтировать и устранить все дефекты на 6 подъемниках, чтобы обеспечить "непрерывное и безопасное движение пешеходов с ограниченными возможностями".

Правда, деньги нашлись только на три перехода: на площади Тукая, на остановке "Чишмяле" и на перекрестке улиц Проспект Победы и Сахарова.

Напомним, состояние лифтов на этих переходах вызывает ужас у пешеходов. Например, переход у МЕГИ самый популярный и самый грязный из всех проверенных нами. На стенах надписи и неприличные рисунки. У въезда в лифт фекалии, но это не так страшно, так как лифтами все равно не воспользоваться — они не работают.

В переходе у остановки Глушко на проспекте Победы с одной стороны лифт работает, правда пугающе скрипит, а с другой сверху его вызвать уже не получается. Во второй лифт можно сесть только со стороны домов, он поднимается, но доезжая до второго этажа, дверь не открывается. Лифт дергается и начинает сам (без нажатия кнопки) спускаться обратно вниз.