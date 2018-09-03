В Казани потеплеет до +24 градусов

В Казани сегодня днем потеплее до +24 градусов, об этом сообщили в Управлении Гидрометцентра РТ.

В целом по республике ожидается еременная облачность, без осадков. Утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный слабый до умеренного.

На востоке Татарстана ожидается от +19 до +21 градуса.