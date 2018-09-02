В Казани на сотрудников подросткового центра реабилитации возбудили два уголовных дела

В Казани прокуратура возбудила уголовное дело из-за выявленных нарушений законодательства в подростковом реабилитационном центре «Герда» в Казани, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовные дела возбуждены по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также по факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии.

Ранее в этом центре были обнаружены некомплект специальной санитарной одежды для персонала буфета-раздаточной и не соответствующий стандартам план эвакуации людей в случае пожара.

Напомним, программа в центре включала в себя немедицинскую детоксикацию (чистый воздух, йога, дыхательная гимнастика, фитобар, использование парной, зарядка, туристские комплексы, пробежки, спортивные состязания, здоровое питание), большой блок психолого-педагогической работы с применением игровых тренинговых форм, арт-терапии, современных психотехник и работу воспитательной службы (кружки по интересам). Были предусмотрены отдельные составляющие – подпрограммы трудотерапии, формирования здорового образа жизни и досуга, формирования жизненных навыков, духовного и физического развития, в том числе и по борьбе с курением.